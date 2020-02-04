Польща відстоює Cхідне партнерство як інструмент євроінтеграції - віцемаршалок

Для Німеччини Східне партнерство є “нейтральним” інструментом стабільності в регіоні, водночас Польща захищає партнерство як механізм євроінтеграції.

Про йшлося під час форуму “Європа-Україна” у Ряшеві (Польща), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Східне партнерство – це не про перспективу членства в ЄС…Це нейтральний механізм”,- заявив уповноважений МЗС Німеччини з питань Східного партнерства, експосол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзьот, відповідаючи на питання, чи Німеччина погоджується з позицією Франції, яка наполягає, щоб СП не було механізмом щодо наближення членства країн учасників проєкту до ЄС.

За його словами, Східне партнерство – це питання стабільності в регіоні і на цей проєкт виділяється багато коштів, зокрема і з німецького бюджету.

У свою чергу віцемаршалок Сейму Польщі Малгожата Госєвска наголосила, що СП як нейтральний механізм “є непривабливим для східних партнерів”.

“Ми (Польща) захищали партнерство (як механізм євроінтеграції – ред.) і продовжуватимемо це робити”, - зазначила вона.

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Східне партнерство – польсько-шведський проєкт, створений в 2009 році. До нього входять шість пострадянських країн – Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Білорусь і Вірменія і є механізмом поглиблення співпраці цих шістьох пострадянських країн з ЄС.

У рамках XIII форуму “Європа-Україна” у польському Ряшеві у 30-ти дискусійних панелях беруть участь близько 800 експертів.