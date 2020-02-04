У польському Ряшеві стартував форум "Європа-Україна"

У Ряшеві на південному сході Польщі розпочався XIII форум "Європа-Україна".

Упродовж двох днів на форумі відбудуться 30 дискусійних панелей з актуальних питань, що стосуються внутрішньої ситуації України, а також місця України в Європі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Головною темою форуму є питання продовження реформ й модернізації України в ситуації зміни влади у країні в результаті президентських та парламентських виборів", - інформують організатори форуму.

Зазначається, що дискусії на форумі концентруються на ключових питаннях модернізації і розвитку економічного потенціалу України, можливостей регіонів і співпраці з партнерами з Польщі й інших європейських країн. Під час форуму піднімаються питання розвитку місцевого самоврядування, громадянського суспільства, а також безпеки України.

У Ряшеві розпочався форум "Європа-Україна" / Фото: Юрій Банахевич

Участь у форумі беруть близько 800 учасників з України, Польщі та інших країн.

У рамках форуму відбувається Східний ярмарок, на якому свої можливості представляють українські регіони та підприємства.