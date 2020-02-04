Порошенко обговорив з послом Франції обстріли українських військових на Донбасі

П’ятий президент України, лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном та обговорив з ним, зокрема, постійні обстріли українських позицій на Донбасі попри домовленість про перемир’я.

Про це повідомляє у вівторок пресслужба партії.

Як зазначається, Порошенко подякував Франції за багаторічну підтримку України як на шляху необхідних реформ та європейської інтеграції, так і у відновленні суверенітету і територіальної цілісності держави та протидії триваючій російській агресії.

"Висловлено серйозне занепокоєння через постійні обстріли українських позицій попри домовленість про перемир’я за результатами грудневого паризького саміту нормандської четвірки", - йдеться у повідомленні.

Лідер "Європейської солідарності" підкреслив важливість збереження санкцій проти Росії до повного виконання нею своїх зобов’язань у рамках мінських домовленостей та повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Порошенко також наголосив на необхідності розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Допоки Росія не змінить своєї поведінки, будь-які розмови про повернення до business as usual з Москвою є передчасними і загрозливими", - заявив п’ятий президент України.

Співрозмовники також докладно обговорили прогрес України на шляху європейської інтеграції.

Підкреслено необхідність інклюзивного підходу у процесі вироблення українського законодавства, який забезпечував би належну участь опозиції, громадянського суспільства та міжнародних партнерів.

"Під час зустрічі було висловлено занепокоєння тривожними тенденціями, що вказують на наміри інструменталізувати правосуддя в Україні проти політичних опонентів та обмежити свободу слова під приводом протидії дезінформації", - додали в пресслужбі політсили.

Фото: eurosolidarity.org