У Раді пройдуть декілька парламентських слухань

Верховна Рада схвалила проведення декількох парламентських слухань.

Відповідні постанови народні депутати підтримали на вечірньому засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, постанова №2748 передбачає проведення слухань 8 квітня на тему: "Захист інвестицій в житлову нерухомість та шляхи вирішення проблем постраждалих інвесторів".

Іншою постановою № 2760 Рада призначила слухання на тему: "Стратегія деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", які відбудуться 18 березня 2020 року.

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Також депутати підтримали постанову №2622 про проведення парламентських слухань на тему: "Чорнобильська катастрофа. Стан соціальної захищеності постраждалих осіб та актуальні завдання подолання наслідків", заплановані на 18 травня 2020 року.

Крім того, постановою№ 2777 Рада призначила слухання "Кібербезпека, критична інфраструктура, електронні комунікації в Україні: стан, проблеми, шляхи їх вирішення". Вони відбудуться 15 квітня 2020 року.