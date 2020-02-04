Пристайко закликає парламент Чехії визнати Голодомор геноцидом

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у ході зустрічі з головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком звернувся до парламенту Чехії із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

Про це Пристайко повідомив у Twitter.

"З головою чеської Палати депутатів Радеком Вондрачеком обговорили перспективи активізації міжпарламентського діалогу, зокрема, можливий обмін візитами на рівні спікерів парламентів. Звернувся до чеського парламенту із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - написав Пристайко.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 4 лютого перебуває з робочим візит у Чеській Республіці.