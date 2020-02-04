Рада змінила порядок денний заради трьох президентських законопроєктів

Верховна Рада змінила порядок денний засідання 4 лютого, щоб розглянути три президентські законопроєкти про внесення змін до Конституції, які депутати планували відправити до профільного комітету на доопрацювання.

Відповідне рішення підтримали 246 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Із пропозицією про перенесення цих питань виступив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Однак проти такої ініціативи виступили представники фракцій "Європейська солідарність" і "Опозиційна платформа - За життя".

Йдеться про законопроєкти "Про внесення змін до статті 93 Конституції України (щодо законодавчої ініціативи народу)" (№1015), "Про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції України (щодо уповноважених Верховної Ради України)" (№1016), "Про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата" (№1027). Так, стосовно кожного з документів КС надав свої висновки, що містять зауваження. Розглянувши їх, Комітет із питань правової політики запропонував парламенту встановити нові терміни їх повторної підготовки та доопрацювання. Відповідно до статті 150 Регламенту, якщо у висновку КС законопроєкт про внесення змін до Конституції в цілому або його окремі положення визнано такими, що не відповідають вимогам статей 157 і 158 Конституції, а також у разі, якщо у висновку КС є застереження до положень такого законопроєкту, Рада має вирішити питання про подальшу роботу над законопроєктом.

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Раніше Рада відхилила президентський законопроєкт №1014 "Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)", для якого передбачалося затвердити нові терміни підготовки та доопрацювання.