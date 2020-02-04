Спростування

Агентство "Укрінформ" повідомляє, що новина із заголовком "Антикорупційний суд обрав запобіжний захід Арбузову", яка вийшла 3 січня 2020 року о 20:14, не відповідає дійсності.

В оприлюдненій 3 січня пресслужбою ВАКС інформації не було вказано прізвище ексчиновника – колишнього першого віцепрем'єр-міністра України уряду Миколи Азарова і згадування Сергія Арбузова було помилковим.

Як відомо, Азаров двічі очолював уряд України: у першому його уряді (11 березня 2010 року – 3 грудня 2012 року) посаду першого віцепрем'єр-міністра обіймав Андрій Клюєв. У другому уряді (24 грудня 2012 року – 27 лютого 2014 року) посаду першого віцепрем'єра обіймав Сергій Арбузов.

Агентство "Укрінформ" просить вибачення у С. Арбузова, передплатників і читачів сайту.