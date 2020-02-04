У “Слузі народу” розповіли, як пройшло засідання фракції

Народні депутати від "Слуги народу" на засіданні фракції напередодні ввечері обговорювали порядок денний Верховної Ради, а також звіт парламентської делегації в ПАРЄ.

Про це журналістам у кулуарах парламенту розповів перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Спочатку ми обговорювали звіт нашої делегації в ПАРЄ. Пані Ясько відзвітувала перед малою фракцією, як це відбувалося, що нам вдалося досягти, а що не вдалося... Далі ми обговорювали порядок денний, як будемо рухатися. В принципі, на цьому тижні цікава програма, насичена", - зазначив депутат.

Водночас, Корнієнко уточнив, що питання щодо висловлювання члена фракції "Слуга народу" Євгенія Брагара, який раніше в ефірі одного з телеканалів порадив продати собаку, щоб оплатити комунальні послуги, на засіданні фракції не обговорювалося.