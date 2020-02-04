Шмигаль обіцяє продовжити реформи у будівництві та ЖКГ

Віцепрем’єр-міністр України - міністр розвитку громад та територій України Денис Шмигаль запевнив, що продовжить розпочаті реформи у сферах будівництва, житлово-комунального господарства та адміністративно-територіального устрою.

Про це він сказав під час виступу у Верховній Раді перед ухваленням рішення щодо його призначення на посаду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це велика відповідальність - зайняти таку посаду. Звичайно, реформи і розпочатий рух буде продовжений. Ключові напрямки і пріоритети Міністерства розвитку громад та територій і Кабінету міністрів, які були вже розпочаті і знаходяться зараз в такому активному русі - реформа будівельної галузі, реформа галузі житлово-комунального господарства, реформа адміністративно-територіального устрою України, яка потребує великого соціального діалогу і завершення в цьому році, - будуть продовжені і рухатимуться вперед", - сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що радий приєднатись до команди Кабміну під керівництвом Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Як повідомлялося, 4 лютого Верховна Рада звільнила Альону Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та призначала Дениса Шмигаля віцепрем’єр-міністром України - міністром розвитку громад та територій України.

17 грудня Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді розглянути питання про звільнення Альони Бабак з посади міністра розвитку громад і територій України та підтримати її відставку. Причиною звільнення Бабак є особисте бажання. Того ж дня профільний комітет рекомендував парламенту призначити Дениса Шмигаля віцеміністром — міністром розвитку громад і територій України.

Денис Шмигаль народився 15 жовтня 1975 року у Львові. Кандидат економічних наук. Був директором ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступником генерального директора ПАТ «ДТЕК Західенерго». 1 серпня Президент України Володимир Зеленський призначив Шмигаля головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.