Разумков відкрив третю сесію "дев'ятої" Ради
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Укрінформ
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив третю сесію парламенту ІХ скликання.
Про це спікер оголосив 4 лютого у залі засідань ВР, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Третю сесію Верховної Ради України ІХ скликання оголошую відкритою”, — сказав Разумков.
У залі зареєструвалося 360 народних депутатів.
Після цього у сесійній залі прозвучав Державний гімн у виконанні Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки.
На урочистому відкритті сесії були присутні члени уряду.
Як повідомляв Укрінформ, 16 січня Верховна Рада затвердила календарний план проведення третьої сесії, яка триватиме з 4 лютого по 17 липня 2020 року.