Разумков відкрив третю сесію "дев'ятої" Ради

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков відкрив третю сесію парламенту ІХ скликання.

Про це спікер оголосив 4 лютого у залі засідань ВР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Третю сесію Верховної Ради України ІХ скликання оголошую відкритою”, — сказав Разумков.

У залі зареєструвалося 360 народних депутатів.

Після цього у сесійній залі прозвучав Державний гімн у виконанні Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Григорія Верьовки.

На урочистому відкритті сесії були присутні члени уряду.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 січня Верховна Рада затвердила календарний план проведення третьої сесії, яка триватиме з 4 лютого по 17 липня 2020 року.

Відкриття ВР / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Календарним планом передбачено, що для пленарних засідань відводиться 12 тижнів, для роботи в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах — сім тижнів, для роботи народних депутатів із виборцями — п'ять тижнів, для проведення годин запитань до уряду у ВР — 12 годин.