Пристайко відвідає 4 лютого Чехію

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко з робочим візитом відвідає Чеську Республіку 4 лютого.

Про це повідомляє пресслужба зовнішньополітичного відомства.

“4 лютого міністр закордонних справ України Вадим Пристайко здійснить робочий візит до Чеської Республіки. У рамках візиту плануються переговори міністра Вадима Пристайка з главою МЗС Чехії Томашем Петршічеком, а також з Прем’єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем та спікером Палати депутатів парламенту Чеської Республіки Радеком Вондрачеком”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, значної уваги під час переговорів буде приділено консолідації зусиль заради зміцнення миру і безпеки, розвитку міжпарламентського співробітництва, двосторонньої співпраці в торговельно-економічній сфері. Також планується виступ глав зовнішньополітичних відомств України та Чеської Республіки на відкритті інавгураційного засідання Українсько-чеського форуму – дискусійного майданчика провідних українських та чеських експертів, метою якого є напрацювання рекомендацій урядам та підготовка спільних проєктів з метою повнішої реалізації потенціалу двосторонніх відносин в різних сферах.