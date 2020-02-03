Посол Євросоюзу офіційно повідомив МЗС України про Brexit

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко отримав від голови Представництва Європейського Союзу в Україні Матті Маасікаса офіційне повідомлення про вихід Великої Британії з ЄС.

Про це Пристайко повідомив у Twitter.

"Зустрівся з послом ЄС Матті Маасікасом для обговорення Brexit. Отримав дипломатичну ноту ЄС. Геополітичних змін для України немає. ЄС та Україна продовжуватимуть розробляти спільний порядок денний з Лондоном", - написав він.

Глава українського зовнішньополітичного відомства додав, що сторони також торкнулися Мінського процесу та прогресу у його виконанні.

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Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла з ЄС в ніч на 1 лютого.

Раніше посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс у відеозверненні заявила, що Сполучене Королівство залишиться добрим другом і надійним партнером України і після виходу країни з Європейського Союзу.

Вона зазначила, що Британія сподівається поглибити і розширити співпрацю з Україною у прийдешні роки. Для цього потрібно укласти нову двосторонню угоду між Британією та Україною про торговельні та політичні відносини, робота над якою наразі триває і має бути завершена до кінця року.