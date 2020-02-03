Рада планує визначити законопроєкти, які перекладуть англійською для інвесторів

Верховна Рада планує визначити перелік законопроєктів, які матимуть офіційний переклад англійською мовою й аутентифікацію від МЗС України задля ознайомлення з ними потенційних інвесторів.

Про це завив перший заступник голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук у понеділок під час засідання погоджувальної ради парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Окремо, щоб відкрити наш світ законодавства для тих людей і тих осіб, і тих інвесторів, які хочуть прийти в Україну, ми окремо обговорили з головою Верховної Ради, ми визначимо перелік законів, які матимуть офіційний переклад англійською мовою і, відповідно, аутентифікацію від Міністерства закордонних справ України з тим, щоб людина, яка хоче ввійти в Україну, вона могла підняти ці законодавчі акти і подивитися від моменту її супроводження, внесення інвестицій до моменту захисту її прав у суді, щоб вона адекватно могла усвідомлювати ті плюси і мінуси, ризики і небезпеки, які можуть виникати", - пояснив Стефанчук

При цьому він наголосив, що план законопроєктних робіт був у парламенті лише в 1997, 1999 і 2006 роках - тепер же його напрацювання є обов'язковою нормою Регламенту. Також політик узагальнив, що план законопроєктних робіт уперше передбачатиме розгляд блоків питань щодо основних інституційних законопроєктів і стосовно внесення змін і доповнень до вже чинних законодавчих актів.

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"Що стосується основних законопроєктів, то йдеться про зміни до Конституції, про закони, передбачені Конституцією, але досі не розроблені (таких законопроєктів понад 20), це стосуватиметься кодифікованих актів, тобто як створення нових кодексів, так і на рекодифікації вже існуючих, тому що деякі існують із більш як тисячею поправок, змін і доповнень. Це вже давно потребує від нас системного переосмислення і в першу чергу що стосується Цивільного, Кримінального кодексів, Кодексу про адміністративні правопорушення", - пояснив він.

Окрім цього, за словами Стефанчука, план законопроєктних робіт містить блок законів, які "стосуються первинної розробки" та блок ратифікацій, а також передбачено блок стосовно "вичищення законодавчого сміття".

Як повідомляв Укрінформ, 10 жовтня ВР ухвалила закон #1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної Ради України".

Він доповнює Регламент Верховної Ради статтею 19-1 - План законопроєктних робіт Верховної Ради. Це положення передбачає, що парламент щорічно за поданням Голови ВР затверджуватиме план законопроєктних робіт з урахуванням узагальнених Апаратом ВР пропозицій парламентських комітетів.

План законопроєктних робіт Верховної Ради включатиме перелік питань, які потребують законодавчого врегулювання; орієнтовні строки та відповідальних за розробку законопроєкту; інформацію про пріоритетність внесення та розгляду законопроєктів. Він має враховуватися при формуванні та внесенні змін до порядку денного сесії ВР.

Планується, що комітети не рідше, ніж раз на рік, мають подавати письмовий звіт про виконання плану законопроєктних робіт.

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Закон також передбачає вилучення пункту 1 частини 14 статті 73 Регламенту, який передбачає, що Погоджувальна рада депутатських фракцій/груп узгоджує проєкт плану законопроєктної роботи та рекомендує його Верховній Раді для затвердження.

Пропонується також доповнити статтю 78 Регламенту пунктом 20-1, яким передбачено, що Голова Верховної Ради вносить подання парламенту щодо утворення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів у межах кошторису ВР.