Разумков увечері збирає голів фракцій на нараду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков збирає голів парламентських фракцій на нараду увечері 3 лютого.

Про це він оголосив під час засідання Погоджувальної ради парламенту в понеділок, відповідаючи на прохання голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я пропоную сьогодні на 9 годину ввечері можемо зібратися... Тому що до цього часу графік розписаний, я думаю, що у всіх. Якщо немає заперечень, о 21-й запрошую до себе голів фракцій, співголів фракцій. І з аналогічною пропозицією звертаюся до представників Кабінету міністрів", - сказав Разумков.

Спікер також попросив дізнатися, чи буде можливість у Прем'єр-міністра Олексія Гончарука долучитися до наради.

Разумков додав, що це робоча нарада в кабінеті Голови ВР "без піар-складової".

Фото: пресслужба ВР