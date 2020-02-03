“Слуга народу” висунула кандидата в депутати на окрузі №179

Партія “Слуга народу” висуває кандидатом у народні депутати у виборчому окрузі №179 Вікторію Алєксійчук.

Про це повідомив член парламентської фракції “Слуга народу” Олександр Качура у Facebook.

“Щойно рішенням “Слуга народу” висунули кандидатом у народні депутати України по 179 виборчому округу Вікторію Алєксійчук”, - написав Качура.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. ЦВК призначила вибори на неділю, 15 березня 2020 року.

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Згідно з календарним планом, затвердженим комісією 3 січня, висування кандидатів відбуватиметься до 3 лютого включно. З 16 січня до 13 лютого включно - подання документів до ЦВК для реєстрації кандидатів.

На окрузі №179 на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від «Слуги народу» Олексій Кучер. Водночас у листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

Вікторія Алєксійчук, яка є доцентом Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, на позачергових парламентських виборах балотувалася від “Слуги народу” в окрузі №174 в Харкові, але програла самовисуванцю Олександру Фельдману.