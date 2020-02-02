Адвокат Трампа вступився за Кличка перед помічником Зеленського — NYT

Адвокат президента США Руді Джуліані під час зустрічі з помічником Президента України Андрієм Єрмаком у серпні 2019 року у Мадриді попросив за голову КМДА Віталія Кличка.

Про це пише New York Times.

"Обговорюючи можливість зустрічі у Білому домі з Президентом України, адвокат президента Трампа попросив зберегти посаду для міського голови Києва", - йдеться у повідомленні.

В інтерв'ю виданню Джуліані визнав, що 2 серпня у Мадриді обговорював роботу Кличка на зустрічі з Андрієм Єрмаком.

«Я сказав: не знаю, я не в курсі подій, але, схоже, він один з гарних хлопців. І я зараз виступаю як особистий друг, а не як представник влади абощо», — зазначив Джуліані.

За його словами, він дав зрозуміти, що це його особиста думка щодо Кличка. «Я висловив свою особисту думку, а не позицію уряду, ґрунтуючись на наших особистих відносинах», — сказав адвокат президента США.

Як зазначається, Джуліані та Кличко добрі друзі. У минулому українець також був клієнтом американського адвоката.

Сам Єрмак також визнав, що вони з Джуліані обговорювали майбутнє Кличка.

«Джуліані запитав, яка моя думка про мера Віталія Кличка. Він відразу ж підкреслив, що я не маю розглядати його запитання як спробу вплинути на мене», — заявив Єрмак у коментарі NYT.

Помічник Президента сказав, що він відповів Джуліані, що давно знає Кличка та, що той користується підтримкою киян.

Як повідомляв Укрінформ, 24 липня 2019 року Кабінет міністрів отримав лист від Офісу Президента з проханням направити подання про звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

4 вересня Кабінет міністрів погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА.

Після цього Кличко подав позов до Кабінету міністрів України та глави уряду Олексія Гончарука з проханням визнати протиправними дії КМУ щодо внесення Президентові подання від 4 вересня про звільнення його з посади голови КМДА у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави. Окружний адміністративний суд міста Києва призначив розгляд справи по суті на 29 січня 2020 року.