Штати зроблять все для врегулювання конфлікту на Донбасі - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео у суботу в Мінську обговорив з президентом країни Олександром Лукашенком і міністром закордонних справ Володимиром Макеєм врегулювання ситуації на сході України.

Про це Помпео заявив на спільному брифінгу з Макеєм після зустрічі у Лукашенка, повідомляє БЕЛТА.

"Помпео ... розповів, що ситуація в Україні обговорювалася під час його зустрічей і з Макеєм, і з Лукашенком", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, білоруська сторона розраховує, що США відіграють свою роль у врегулюванні цієї кризи. Держсекретар запевнив, що Сполучені Штати сприятимуть пошуку шляхів розв'язання конфлікту.

"Це саме те питання, в якому треба брати участь всій Європі, всьому світу для його вирішення. Але зрештою Росія і Україна повинні самі вирішити його. Все, що ми в Сполучених Штатах зможемо зробити, ми зробимо", - наголосив Помпео.

Зі свого боку, глава МЗС Білорусі відзначив, що його країна "робитиме все, аби якомога швидше припинилася криза на сході України". "Ми готові надати Білорусь як майданчик для будь-яких зустрічей і переговорів", - сказав Макей.

Він наголосив, що білоруська сторона підтримує будь-які формати, в тому числі за участю США, якщо вони тільки допоможуть врегулюванню кризи. "Але для цього має бути щира зацікавленість всіх причетних до цього конфлікту сторін", - вважає глава білоруського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, Помпео перебуває в Мінську з одноденним візитом. Попередній візит держсекретаря США до Мінська відбувся в 1993 році.

Фото: БЕЛТА