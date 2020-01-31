Гончарук каже, що уряд працюватиме далі попри маніпуляції

Уряд намагається припинити розкрадання держави і працюватиме над здешевленням комунальних послуг.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час спілкування з журналістами у Житомирі після огляду термомодернізованого будинку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми не звертаємо уваги на маніпуляції. Ми боремося з корупцією, намагаємося припинити обкрадання і розвал нашої держави, і багато людей нас за це не люблять. Групи впливу будуть робити все для того, аби заважати нам працювати. Ми цього не боїмося і маємо намір працювати далі», - сказав Гончарук.

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За його словами, у Житомирі він ознайомився з тим, як мешканці ОСББ «Київська 52» організувалися і прийняли рішення термомодернізувати свій будинок. Як результат, тепер вони майже вдвічі менше платять за комунальні послуги, ніж їхні сусіди.

«Ми будемо робити все для того, аби таких людей було в Україні більше і комунальні послуги ставали дешевшими і доступнішими», - зауважив глава уряду.

Як розповіла голова правління ОСББ «Київська 52» Людмила Галліна, у будинку утеплили фасад, замінили вікна, провели капітальний ремонт електромереж. Тепер планують відремонтувати дах.

Загалом на заходи з енергоефективності ОСББ залучило 888,5 тис. грн. З цієї суми 285,2 тис. грн становлять кошти держбюджету, 266,5 тис. грн – міського та 8 тис. грн – з обласного. При цьому, жителі взяли два «теплі кредити», один з яких уже погасили.

За словами Галліної, після проведених заходів з енергоефективності суми у платіжках за тепло у мешканців будинку зменшилися вдвічі.