Москалькова заявила, що домовленостей про новий обмін полоненими немає

Москалькова заявила, що домовленостей про новий обмін полоненими немає

Укрінформ
Російська омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що немає інформації про домовленості РФ та України щодо організації нового обміну утримуваними особами.

Москалькова сказала російським журналістам у Страсбурзі, що якби були якісь переговори щодо обміну, вона брала б у них участь, пише ТАСС.

"Як показує практика, з початком роботи щодо обміну громадянами між двома державами є домовленість двох президентів. Мені про таку домовленість нічого не відомо. Я чула тільки заяви з боку президента України Володимира Зеленського, з іншого боку сигналів поки не надходило", - сказала вона.

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Російська омбудсмен також відзначила, що має постійний контакт з українською колегою Людмилою Денісовою. Однак наразі вони не проводили жодної звірки документів або списків, пов'язаних з обміном.

Як повідомлялося, 23 січня Зеленський заявив, що Україна веде переговори та готує два списки на звільнення українців, утримуваних в Росії та на тимчасово окупованій території.

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7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35, в рамках якого, зокрема, були звільнені 24 полонені моряки.

Крім того, 29 грудня 2019 року відбувся обмін полоненими. В Україну повернули 76 осіб, яких тримали в полоні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Україна видала 127 утримуваних осіб.

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