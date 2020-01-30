Порошенко не прийде 31 січня на допит до ДБР - адвокат

П'ятий Президент України Петро Порошенко не зможе прибути 31 січня на допит до ДБР.

Про це повідомив його адвокат Ігор Головань у Facebook.

"П'ятий Президент України Петро Порошенко до 3 лютого включно знаходиться у відрядженні за межами України, а тому з передбаченої законом поважної причини не зможе з'явитися для допиту у якості свідка. У ДБР про це і так знають, адже про поїздку Петро Порошенко повідомив начальника відділу Корецького ще 20 січня, коли приїздив особисто повістки отримувати. І тоді ж наполягав на проведенні допитів у всіх провадженнях 24 січня", - зазначається у повідомленні.

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На 31 січня, як повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність", призначений допит Порошенка як свідка у «справі українських моряків». Йдеться про перехід українських кораблів «Бердянськ», «Нікополь» та «Яни Капу» у листопаді 2018 року з Одеси до Маріуполя, під час якого у Керченській протоці російські кораблі обстріляли і захопили українські судна, здійснивши акт збройної агресії в територіальних водах України.