А от насправді: навіщо держсекретар США Майк Помпео приїхав до України?

Винятково в статусі офіційного представника уряду США чи як спецпосланець з особливо чутливих питань? А ще – Київ не один в списку столиць, які відвідає держсекретар…

Державний секретар США Майк Помпео сьогодні, 30 січня, відвідує Київ. Протягом дводенного візиту американський дипломат має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком. Про це йдеться в заяві Держдепартаменту США, яка також інформує і про офіційну мету візиту: “Для підкреслення підтримки Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України”. Нарешті сам Майк Помпео у твітері мету своєї поїздки сформулював так: “Затвердити американські пріоритети в Європі та Центральній Азії”.

Держсекретар також візьме участь у церемонії покладання квітів біля Михайлівського Золотоверхого собору, щоб вшанувати тих, хто загинув на Донбасі. Крім того, Помпео проведе зустрічі з релігійними лідерами, представниками громадянського суспільства та лідерами ділових кіл. Але одним лише Києвом географія його “вояжів” не обмежиться. У планах американського держсекретаря — поїздка до Білорусі на зустріч із Лукашенком, а також відвідини Узбекистану та Казахстану.

Тож ми запитали в експертів-політологів, що, насамперед для України означатиме його візит, а саме: це фрагмент ритуального об’їзду країн, які розташовані по периметру РФ чи що-небудь інше?

Павло Бульдович, політолог-міжнародник:

Павло Бульдович

“Дипломатичне турне Помпео є радше зондуванням, збиранням інформації щодо геополітичних розкладів у Європі й Центральній Азії”

— Офіційна мета візиту Помпео до України – затвердження американських пріоритетів у регіоні – здавалося б, виглядає надто шаблонно, щоб бути правдою. Та, зважаючи на обставини, саме візит для вигляду, без орієнтування на конкретні практичні цілі, найбільше відповідає поточним інтересам США. Попри те, що в Україні активно генерують критерії результативності поїздки держсекретаря (призначення нового посла, спецпредставника), токсичність української теми у Вашингтоні у зв'язку з імпічментом Трампу робить вкрай ризикованими як збільшення підтримки Києва, так і її звуження. Найкраща стратегія в такій невизначеній ситуації – зберегти статус-кво, підтвердити позиції і наміри. Відсутність різких рухів у політиці на українському напрямку має засвідчити непов'язаність передвиборчої кампанії Трампа із зовнішньополітичними справами, що видається правильним рішенням на фоні процедури імпічменту саме через шантаж української влади. В таких умовах, вирушаючи до країни-призвідника найгучнішого політичного скандалу, надто нерозумно було б закликати президента України чи його оточення робити будь-які заяви на цю тему, а тим більше намагатися чинити тиск. Водночас Києву також показано обрати максимально обережну модель поведінки, уникаючи подальшого залучення до внутрішнього протистояння в Сполучених Штатах у будь-якій формі.

Показово, що Помпео відвідує не лише Україну, а й Білорусь, Казахстан та Узбекистан. Загалом це ті країни, з котрими з огляду на роль Росії в регіоні, навряд можливо укласти улюблену трампівську «great deal», тому важко не погодитися з думкою, що це дипломатичне турне є радше зондуванням, збиранням інформації та триманням руки на пульсі геополітичних розкладів у Європі й Центральній Азії.

Максим Ялі, політолог:

Максим Ялі

“Чогось більшого, крім ритуальних заяв про підтримку США територіальної цілісності України, навряд чи варто очікувати”

— Візит в Україну, дійсно, має більш ритуальний характер, проте, на відміну від інших країн, які відвідає держсекретар США Помпео, він має і внутрішньополітичний порядок денний. Я б навіть підкреслив пріоритетність цього порядку для президента США Трампа. Йдеться про слухання в Сенаті щодо імпічменту Трампа. Кілька днів тому в New York Times були опубліковані фрагменти із ще не опублікованої книги експомічника Трампа з нацбезпеки Дж. Болтона, в якому він описує ситуацію навколо якої і розгорівся скандал, і став причиною запуску процедури імпічменту в Конгресі. І тепер в Сенаті, де республіканці мають більшість, серйозно замислюються над тим, щоб викликати Болтона в якості свідка. І Трамп, судячи з його Твіттеру, дуже нервує з цього приводу. Тому чергові заяви президента Зеленського на камери про те, що Трамп не чинив на нього жодного тиску будуть для президента США дуже вчасними.

Що ж стосується реального місця та ролі України в зовнішній політиці США, то її набагато красномовніше описує нещодавній скандал, в якому Помпео вимагав від американської журналістки показати на мапі Україну, запитуючи її на підвищених тонах, чи вірить вона в те, що американців цікавить Україна. Тож, крім ритуальних заяв про підтримку США територіальної цілісності України і допомогу в боротьбі з російською агресією, ніяких проривів у відносинах очікувати не варто.

Геннадій Максак, політолог:

Геннадій Максак

“Кожен регіон на шляху візиту Помпео має свої особливості та значення для зовнішньої політики США”

— Навряд чи це можна назвати ритуальним об’їздом, бо не так часто вони відбуваються. Тематика відносин з Великою Британією має стратегічне значення для Білого дому, тому після завершення багаторічної епопеї виходу з ЄС, Вашингтон має показати свою підтримку союзнику в нових обставинах.

Україна і Білорусь важко назвати форпостами просування американських інтересів, тому візит матиме символічне значення, хоча дещо різне в Україні і Білорусі. Про візит Україну вже багато сказано, а візит в Білорусь має закріпити відновлення діалогу високого рівня між країнами, який був втрачений багато років тому. На цей візит дійсно дуже розраховують в Мінську.

Центральна Азія важлива для Сполучених Штатів з безпекових питань – Афганістан, Іран, Ірак - поруч. Кожен регіон на шляху візиту має свої особливості та значення для зовнішньої політики США. Не можна говорити про їх самостійну пріоритетність для Вашингтона (окрім Великої Британії), втім ці країни грають роль у більш артикульованих інтересах, таких як побудова відносин з Росією, Китаєм, ЄС, розв'язання близькосхідних питань тощо.

Тарас Семенюк, аналітик KyivStratPro:

Тарас Семенюк

“Попри те, що Майк Помпео має намір відвідати ряд інших країн, його візит в Україну можна назвати лише частково символічним”

— Візит до Києва це, передусім, можливість з’ясувати, а хто ж винен у справі, яка закрутилася навколо Трампа і його імпічменту. Нас фактично силою втягнули в цей скандал. Президент Зеленський став заручником ситуації, від якої, на жаль, Україна отримала набагато більше негативу, ніж позитиву. Власне, приїзд Помпео можна назвати іще візитом перевірки поточних справ та контролю. Адже, окрім зустрічі з президентом, Помпео він також зустрінеться з представниками бізнес-структур, з главами церков, з громадськими організаціями тощо. Тобто із тими, в кого американці вкладають кошти, де мають свій інтерес. Водночас на тлі очевидного потепління відносин між Україною та РФ, що певною мірою насторожує Сполучені Штати, цей візит має засвідчити виконання Києвом взятих на себе зобов’язань”.

Ігар Тишкевич, політолог:

Ігар Тишкевич

“Цей візит Україні нічого не обіцяє і нічим не загрожує”

— На сьогодні, Україна токсична для американських політиків. Токсична як щодо обмеження обсягів співробітництва, так і щодо їхнього збільшення. Буде достатньо обережна розмова. Швидше за все, Помпео скаже кілька стандартних фраз щодо підтримки України і незмінності курсу. А далі будуть обговорювати інші теми за зачиненими дверима. Адже офіційно Помпео здійснює візит не лише в Україну, маршрут його вояжу включає низку країн пострадянського простору. Причому тих, у яких є певні проблеми у відносинах із Росією. Тому, скоріш за все, будуть розмови щодо регіональної безпеки і не буде там окремо України, Білорусі чи Казахстану.

Поговорив Мирослав Ліскович. Київ