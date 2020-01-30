Стеження за Йованович: Рябошапка сумнівається у створенні спільної зі США слідчої групи

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка сумнівається, що у справі про можливе стеження за колишнім послом США в Україні Марі Йованович буде створено спільну групу українських і американських правоохоронців.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Поки що немає спільної слідчої групи між американською та українською сторонами, але, як свідчить практика, американська сторона й не налаштована на те, щоб створювати такі спільні слідчі групи. Принаймні, я не пам'ятаю, щоб така практика існувала взагалі. Тобто, поки що такої групи немає і, думаю, не буде", - зазначив Рябошапка.

Генпрокурор додав, що в цьому випадку кожна зі сторін проводить своє власне розслідування.

"До України приїхала група фахівців США, які, власне, проводять це розслідування. Крім того, працюють фахівці служби безпеки посольства. Вони проводять власне розслідування", - розповів він.

Керівник відомства не уточнив, чи завершили американські фахівці свою роботу в Україні на сьогодні.

"Поліція проводить розслідування з української сторони, намагаючись встановити, хто міг стежити за послом", - додав Рябошапка.

Як повідомлялося, Йованович обіймала посаду посла США в Україні з серпня 2016 року до травня 2019 року. За повідомленням газети Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп відкликав колишнього посла США в Україні Йованович на тлі скарг його прибічників, зокрема особистого адвоката Руді Джуліані, на те, що вона перешкоджає спробам переконати Київ провести розслідування стосовно колишнього віцепрезидента від демократів Джозефа Байдена.

Пізніше комітет із розвідки Палати представників Сенату США опублікував нотатки та інші документи про те, що під час каденції в Україні посла США Марі Йованович за нею нібито здійснювалася незаконне стеження і було можливе втручання в роботу її електронних гаджетів приватними особами на замовлення громадян США.

16 січня в МВС України заявили, що взяли до відома матеріали, опубліковані 14 січня слідчими Палати представників Конгресу США, про можливе незаконне стеження на території України за Йованович, а після їх дослідження Нацполіція відкрила відповідні кримінальні провадження.