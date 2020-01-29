Аваков зустрівся з заступником держсекретаря США

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і заступник Держсекретаря США Джорган Ендрюс під час зустрічі обговорили різні аспекти діяльності Нацполіції і питання її розбудови.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Розбудова проєкту «Академія патрульної поліції», подальша реалізація ініціативи «Поліцейський офіцер громади» та спільна протидія кіберзлочинності. Про це йшлося на зустрічі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із заступником Державного секретаря США з питань програм Бюро INL в Європі та Азії Джорганом Ендрюсом", - йдеться у повідомленні.

Аваков подякував американській стороні за всебічну підтримку та допомогу реформам, які впроваджує МВС, зокрема, за підтримку реформи поліції та допомогу у підготовці підрозділу КОРД.

«Завдяки підтримці американської сторони ми запустили проєкт «Поліцейський офіцер громади» в одинадцяти регіонах України. В цьому році плануємо продовження ініціативи та запуск цього проєкту ще в низці маленьких міст», - зазначив Аваков.

Міністр наголосив, що МВС планує розбудувати три нові Академії патрульної поліції - у Чернівцях, Кривому Розі та Рівному, - щоб кожного року ці навчальні заклади випускали 5 тисяч патрульних.

Окремо сторони обговорили співпрацю у протидії наркозлочинності та кіберзлочинам.

Уточнюється, що вже влітку очікується відкриття представництва Офісу DIE протидії наркозлочинності, що дасть змогу українським спеціалістам приєднатися до команди з протидії міжнародній наркозлочинності.

Аваков відмітив, що наразі триває робота над програмою протидії дрібній наркоторгівлі на вулицях України.

У свою чергу заступник Державного секретаря США з питань програм Бюро INL в Європі та Азії Джорган Ендрюс подякував за спільну роботу та партнерство, а також висловив сподівання, що у 2020 році вдасться реалізувати всі намічені проєкти.