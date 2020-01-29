Як депутати ходили у Раду в січні - КВУ "розписав" кожну фракцію

Найвищі показники відвідуваності пленарних засідань Верховної Ради в січні показали фракції "Європейська солідарність" та "Слуга народу".

Таку інформацію за даними електронної реєстрації народних депутатів оприлюднив Комітет виборців України.

"Серед фракцій та груп ВР найвищі показники відвідуваності у "Європейської солідарності" та "Слуги народу". В середньому на пленарних засіданнях Ради в січні були присутні 80% депутатів "ЄС" та 79% депутатів "Слуги народу". Дещо нижчі показники присутності в групи "Довіра", 74% депутатів якої були зареєстровані на засіданнях Ради. В середньому відвідували засідання Ради 72% депутатів ВО "Батьківщина" та 71% депутатів "Голосу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією КВУ, найнижчий результат у фракції "Опозиційна платформа - За життя" (у середньому на засіданнях у січні були присутні 67% депутатів фракції) та групи "За майбутнє" (59% депутатів).

"За даними КВУ у січні народні депутати продемонстрували досить високі показники присутності на засіданнях Ради. Так, відразу 359 народних депутатів відвідали всі шість пленарних засідань Верховної Ради у січні. Для порівняння: у грудні 2019 р. всі засідання Ради за місяць відвідали лише 240 депутатів, у листопаді 2019 р. – 299", - повідомляє Комітет виборців.

Зазначається, що всього в січні було проведено 6 пленарних засідань Верховної Ради.