Данилюк - про затримку допомоги США: Зеленський був упевнений, що це помилка

Команда Зеленського, від початку налаштована на поглиблення відносин зі США, була шокована рішенням Білого дому припинити оборонну допомогу Україні.

Про це в інтерв'ю американському виданню The Daily Beast розповів екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

"Коли я розробляв і оформлював дорожню карту взаємодії США й України, я обговорював це із Зеленським. Ми пройшлися ретельно по всіх пунктах. Він (Зеленський – ред.) сказав: "Так, я цілком підтримую це... Це має стати основою наших відносин", - цитує видання Данилюка.

За його словами, цей план був всеосяжним і включав, зокрема, пропозиції щодо експорту газу зі США. "Але по суті в ньому йшлося про національну безпеку", - зазначив Данилюк, підкресливши, що цілком покладався на радника американського президента з питань нацбезпеки Джона Болтона.

Колишній посадовець також розповів про ключову зустріч минулого літа у Вашингтоні, на якій були присутні, в тому числі Джон Болтон, а також посол США при ЄС Гордон Сондленд.

"Сондленд у певний момент перервав розмову, озвучивши вимоги Трампа, щоб Зеленський погодився на розслідування проти Байденів. Невдовзі після цього Болтон залишив офіційну зустріч", - йдеться в публікації.

Згодом, передає The Daily Beast, у Білому домі Данилюку і помічнику Президента України Єрмаку сказали, що розслідування - це єдиний шлях для розвитку подальших відносин між двома країнами, хоча це було схоже на порушення американського законодавства.

Читайте також: Республіканці не дозволили демократам заслухати Болтона у справі імпічменту Трампа

За словами Данилюка, про те, що Білий дім заморозив допомогу Україні, він дізнався з американських ЗМІ.

"Я був дуже здивований і шокований. Бо лише за кілька днів до цього я мав зустріч з Болтоном. Власне, у мене було кілька зустрічей з ним. І ми вели широкі дискусії. Останнє, що я очікував прочитати - це статтю про замороження військової допомоги", - зазначив ексочільник РНБО.

Він також додав, що через це "виникла паніка" в команді Зеленського, а сам Президент був упевнений, що сталася якась помилка.

Читайте також: Трамп звинуватив адміністрацію Обами в затримці допомоги Києву

Як повідомляв Укрінформ, експомічник Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон підтвердив, що глава Білого дому особисто пов'язував призупинення оборонної допомоги Україні з розслідуванням проти Байдена.

Про це повідомило видання The New York Times на підставі рукопису ще не опублікованої книжки спогадів Болтона.