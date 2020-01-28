Асоціація відкриває Україні шлях до участі у "зеленій угоді" ЄС - Боррель

Угода про асоціацію Україна-ЄС, зокрема, зміни, що були внесені в її енергетичні додатки, відкриває для України можливості участі у "зеленій угоді" ЄС, з якою в Європі пов’язують майбутній технологічний та соціальний розвиток.

Про це у вівторок у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Угода про Асоціацію – це динамічний інструмент. Після оновлення її енергетичного додатку ми будемо працювати над збереженням клімату та довкілля. Це також демонструє, наскільки Україна і Європейський Союз можуть співпрацювати в рамках "європейської зеленої угоди", реалізація якої потребує багато "зеленої волі", - сказав Боррель.

Він зауважив, що під час засідання Ради Асоціації сторони обговорювали, яким чином підвищити стійкість як України, так і Євросоюзу.

"Україна має посилювати верховенство права, боротися з корупцією, включаючи розкриття махінацій з банком "ПриватБанк". Я очікую продовження дискусії по Україні під час засідання ради міністрів ЄС із закордонних справ у березні", - наголосив Високий представник ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня 2019 року Європейська комісія ухвалила "зелену угоду" - пакет заходів, спрямованих на модернізацію економіки та соціальної сфери відповідно до мети перетворення Європи у "кліматично дружній" континент до 2050 року.