Боррель за кілька тижнів має намір відвідати Донбас

Боррель за кілька тижнів має намір відвідати Донбас

Укрінформ
Високий представник ЄС Жозеп Боррель за кілька тижнів має намір здійснити візит до України і відвідати лінію розмежування.

Про це сам Високий представник ЄС заявив у вівторок у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу відвідати найбільш важливі частини країни, з точки зору зовнішніх відносин. Я хочу відвідати Донбас, той кордон, де, як ми знаємо все ще відбувається певна кількість військових дій, з метою ознайомитися самому, якою є там ситуація", - сказав Боррель.

Він наголосив, що головні зусилля мають бути зосереджені на тому, щоб припинити загибель людей. Тож рішення нещодавньої зустрічі у Парижі у "нормандському форматі" мають бути імплементовані.

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"Ми маємо розвивати зусилля по кількох напрямках. Перш за все - гуманітарна допомога. Друге – розмінування , - ми можемо врятувати багато життів. Третє – проведення дослідження щодо ключової інфраструктури і економічних перспектив, з метою підготовки до ймовірного відновлення у майбутньому", - наголосив Високий представник ЄС.

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