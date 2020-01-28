Боррель за кілька тижнів має намір відвідати Донбас

Високий представник ЄС Жозеп Боррель за кілька тижнів має намір здійснити візит до України і відвідати лінію розмежування.

Про це сам Високий представник ЄС заявив у вівторок у Брюсселі під час пресконференції за підсумками Ради асоціації Україна-ЄС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я хочу відвідати найбільш важливі частини країни, з точки зору зовнішніх відносин. Я хочу відвідати Донбас, той кордон, де, як ми знаємо все ще відбувається певна кількість військових дій, з метою ознайомитися самому, якою є там ситуація", - сказав Боррель.

Він наголосив, що головні зусилля мають бути зосереджені на тому, щоб припинити загибель людей. Тож рішення нещодавньої зустрічі у Парижі у "нормандському форматі" мають бути імплементовані.

"Ми маємо розвивати зусилля по кількох напрямках. Перш за все - гуманітарна допомога. Друге – розмінування , - ми можемо врятувати багато життів. Третє – проведення дослідження щодо ключової інфраструктури і економічних перспектив, з метою підготовки до ймовірного відновлення у майбутньому", - наголосив Високий представник ЄС.