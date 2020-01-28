Домбровскіс: Україна відіграє важливу роль на континенті

Україна є важливою країною в Європі, яка поділяє з ЄС спільні цінності та працює над реформами.

Про це у вівторок під час пресконференції за підсумками зустрічі з Прем'єр-міністром України Олексієм Гончаруком заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна є важливою країною, що належить Європі. Вона відіграє важливу роль на нашому континенті, сприяє стабільності та вирішенню конфліктів на кордонах ЄС, що робить Україну навіть ще більш важливою для ЄС, як країну, що поділяє наші цінності й працює над реформуванням себе з метою перетворень на сучасну європейську країну», - сказав Домбровскіс.

Як повідомляв Укрінформ, Прем’єр-міністр Олексій Гончарук разом з українськими міністрами прилетів до Брюсселя на Раду асоціації Україна-Європейський Союз.