"Листування" у Раді: депутат "Голосу" звернувся до НАБУ через можливе кримінальне правопорушення

Перший заступник голови антикорупційного Комітету ВР Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") звернувся до НАБУ із заявою про вчинення правопорушення, про яке йдеться у ймовірному листування між депутатом Павлом Павлішем ("Слуга народу") та заступником міністра охорони здоров’я Андрієм Семиволосом.

Про це політик повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"У листуванні, зокрема, йде мова про ймовірне вчинення корупційних злочинів щодо розподілу коштів державного бюджету та згадується "Міша", як натяк на керівника Комітету ВРУ з питань здоров’я нації. Вважаю, що орган досудового розслідування зобов’язаний провести перевірку опублікованої інформації на предмет достовірності, зокрема, запросивши оригінали у медіа, які її і опублікували", – зазначив Юрчишин.

За його словами, такі дії у разі підтвердження містять ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та статтею 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

"Згідно з частиною 5 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, саме детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 364, якщо вони вчинені народним депутатом України чи заступником міністра. Сподіваюсь, що НАБУ зможе оперативно встановити автентичність чи фальшивість даного листування та провести ефективне досудове розслідування, у разі його підтвердження", – уточнив парламентар.

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При цьому Юрчишин підкреслив, що сфера охорони здоров’я – одна із найбільш критичних для функціонування суспільства і ми не маємо права допустити, щоб до неї повертались старі корупційні схеми.

Як повідомлялося, раніше, 23 січня, деякі ЗМІ опублікували фото листування ніби народного депутата із фракції "Слуга народу" Павла Павліша та заступника міністра охорони здоров'я Андрія Семиволоса, в якому йдеться про "нахабний поділ бюджету" та про роботу в уряді, де можна "прибарахлитися" так, що "онукам вистачить".

Окрім того, в листуванні фігурує ім'я Міша, з огляду на що деякі видання припустили, що це може бути пов'язано із головою парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги й страхування Михайлом Радуцьким.