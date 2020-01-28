Раді пропонують змінити процедуру розгляду невідкладних законопроєктів

Член регламентного комітету ВР Павло Фролов (фракція "Слуга народу") зареєстрував законопроєкт №2796 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо розгляду невідкладних законопроєктів".

Про це йдеться на сайті парламенту.

Автор законодавчої ініціативи пропонує внести зміни до статті 101 Регламенту Верховної Ради "Особливості розгляду законопроєктів, визначених як невідкладні". Зокрема пропонується новий порядок розгляду законопроєкту, визначеного як невідкладний і підготовленого до другого читання.

Так, під час розгляду потенційного закону виступ голови комітету або представника від головного комітету має тривати до трьох хвилин. Такою ж має бути тривалість виступів представників від кожної депутатської фракції та групи. Після цього повинно відбутися відкрите поіменне голосування щодо прийняття законопроєкту у редакції, що пропонується головним комітетом. Відповідних норм не передбачає чинна редакції Регламенту.

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Водночас новелою є те, що підготовлений до другого читання законопроєкт може бути винесений на розгляд як невідкладний лише за умови, якщо на його підтримку надійшло подання, підписане більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (226 парламентаріїв).

Окрім того, з метою усунення суперечностей, пов’язаних із встановленням особливостей розгляду законопроєктів, визначених як невідкладні, пропонується внести зміни до статей 119-121 глави 20 "Розгляд законопроєктів у другому читанні" Регламенту Верховної Ради.