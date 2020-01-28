Президента ПА НАТО запросили на Донбас

Весняна сесія Парламентської асамблеї НАТО, яка відбудеться в Києві 22-25 травня поточного року може передбачати, зокрема, відвідання керівниками цієї організації лінії розмежування на Донбасі.

Про це у вівторок у Брюсселі українським журналістам розповів представник Президента України в Верховній Раді, перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук за підсумками засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО, яке відбулося в штаб-квартирі Альянсу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

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«З 22 по 25 травня ми будемо приймати чергову весняну сесію Парламентської асамблеї НАТО в Києві, і це велика честь для України. Крім роботи в рамках загальних пунктів порядку денного сесії, Президент ПА НАТО дала попередню згоду разом із спікером українського парламенту відвідати лінію розмежування, щоб побачити все безпосередньо. За ініціативи делегації «Слуги народу» зроблена пропозиція, окрім Донбасу, відвідати ще регіони поблизу Криму», - сказав український політик.