Кабмін скасував дублювання е-декларацій у папері

В уряді заявляють про скасування обов'язкової для державних органів процедури дублювання електронних декларацій у паперовій формі та передачі пакету паперових документів до податкової.

Про це міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив у Facebook.

"Вже кілька років кадрові служби всіх державних органів готують пакет паперових документів по кожному держслужбовцю і надсилають у податкову службу. І кожного разу податкова їм відповідає, що вони не можуть надати відповідь. Ну ось. Ми, нарешті, скасували цю чудернацьку процедуру", - написав він.

Як повідомлялося, у листопаді 2019 року Дубілет заявив, що виявив у Кабміні є “дивне явище. Смішне і сумне одночасно”.

Він нагадав, що 2014 році в Україні було прийнято закон про очищення влади. Згідно з ним кожен, хто влаштовується на державну службу, має пройти перевірку. За правилами чиновники повинні були заповнювати паперові декларації, а кадрова служба відправляла запит на податкову з проханням їх перевірити.

У 2016 році ці паперові декларації змінили на декларації НАЗК в електронному вигляді. Але Кабмін не змінив регламент, і не прибрав з нього вимогу до кадровиків відправляти запит у податкову.

В результаті кілька років кадрові служби у всіх держорганах України готували по кожному кандидату значний пакет паперових документів і відправляли офіційний запит на податкову службу. Податкова кожного разу офіційно відповідала, що взагалі-то паперові декларації ніхто не подає.