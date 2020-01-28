Гончарук вручив орден віцепрезидентці Європейської народної партії

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Брюсселі вручив віцепрезиденту Європейської народної партії (ЄНП) Сандрі Калнієте орден княгині Ольги I ступеня.

Про це він повідомив у Тelegram.

“Для мене честь особисто вручити високу державну нагороду відповідно до указу Президента – орден княгині Ольги I ступеня – віцепрезиденту Європейської народної партії (ЄНП) Сандрі Калнієте”, - зазначив Гончарук.

Він подякував Калнієте та ЄНП за послідовну та надійну підтримку України у Європарламенті та протидію російській агресії.

Глава уряду запевнив її у тому, що Україна цінує підтримку справжніх партнерів і друзів.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 23 серпня 2019 року підписав указ про нагородження орденом княгині Ольги І ступеня депутата Європейського парламенту від Латвії Сандру Калнієте.

Фото: t.me/PMHoncharuk/302