Гончарук вручив орден віцепрезидентці Європейської народної партії
Укрінформ
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Брюсселі вручив віцепрезиденту Європейської народної партії (ЄНП) Сандрі Калнієте орден княгині Ольги I ступеня.
Про це він повідомив у Тelegram.
“Для мене честь особисто вручити високу державну нагороду відповідно до указу Президента – орден княгині Ольги I ступеня – віцепрезиденту Європейської народної партії (ЄНП) Сандрі Калнієте”, - зазначив Гончарук.
Він подякував Калнієте та ЄНП за послідовну та надійну підтримку України у Європарламенті та протидію російській агресії.
Глава уряду запевнив її у тому, що Україна цінує підтримку справжніх партнерів і друзів.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 23 серпня 2019 року підписав указ про нагородження орденом княгині Ольги І ступеня депутата Європейського парламенту від Латвії Сандру Калнієте.
Фото: t.me/PMHoncharuk/302