Зеленський змінив перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими у держструктурах

Президент Володимир Зеленський затвердив зміни до Переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях.

Відповідний указ №26/2020 опублікований на сайті глави держави.

"Внести до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 "Про перелік посад, які можуть бути завищені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях" (зі змінами, внесеними Указами від 10 червня 2016 року № 247, від 23 грудня 2016 року № 571 та від 19 травня 2019 року № 299) зміни, виклавши перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, затверджений зазначеним Указом, у новій редакції", - зазначається у документі.

До указу додається перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими, у Міністерстві внутрішніх справ та установах і організаціях, що належать до сфери управління МВС, із вказівкою кількості штатних одиниць по кожній із посад.