Гончарук з віцепрезидентом Єврокомісії обговорили "зелену угоду" ЄС

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук обговорив з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії з питань "Європейської зеленої угоди" Франсом Тіммермансом започаткування діалогу Україна-ЄС для напрацювання "зеленої угоди".

Про це Гончарук повідомив Twitter після зустрічі з Тіммермансом у Брюсселі.

"Обговорили започаткування структурного діалогу України-ЄС для напрацювання Європейської зеленої угоди", - зазначив Гончарук.

Він також зауважив, що Україна вже створила міжвідомчу робочу групу для координації дій для боротьби зі змінами клімату.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня 2019 року Європейська комісія ухвалила "зелену угоду" - пакет заходів, спрямованих на модернізацію економіки та соціальної сфери відповідно до мети перетворення Європи у "кліматично дружній" континент до 2050 року.

Як відомо, 28 січня 2020 року в Брюсселі під головуванням Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука відбувається шосте засідання Ради асоціації Україна – Європейський Союз. Це перша зустрічі такого рівня між новим складом українського уряду та новим складом Європейської комісії.

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