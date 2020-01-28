Литовський депутат оцінив шанси на позбавлення повноважень делегації Росії у ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи найімовірніший підтвердить повноваження російської делегації після їх оскарження.

Таку думку у кулуарах ПАРЄ висловив українським журналістам один з ініціаторів оскарження повноважень російської делегації литовський парламентарій Емануеліс Зінгеріс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Шанси не підтвердити повноваження російської делегації невеликі. Тому що у моніторинговому комітеті вирішили призначити доповідачем з цього питання голову фракції «Об'єднані ліві» Тіні Кокса (проросійський нідерландський сенатор – ред.). А взагалі маю багато запитань до усіх його реформ ПАРЄ, які він просуває усі ці роки», - заявив литовський політик.

Він нагадав, що саме Кокс є автором доповіді, за якою значно обмежуються повноваження Асамблеї накладати санкції на країни-члени за порушення статутних зобов'язань, що забезпечило безумовне повернення делегації РФ до ПАРЄ у червні 2019 року. «Після реформи Кокса, нам у ПАРЄ просто закривають рота», - зауважив Зінгеріс.

Водночас він додав, що ця реформа ще не завершена і не затверджена.

Як повідомляв Укрінформ, 27 січня у ПАРЄ пройшов перший етап процедури, через яку залишається можливість не затвердити повноваження делегації Російської Федерації.

Повноваження делегації РФ були оскаржені за двома можливими підставами: процедурною та змістовною.

Підставу оскарження за змістом представив делегат від Литви Емануеліс Зінгеріс. Він пояснив, що Росія не виконує резолюції ПАРЄ та здійснила військову агресію та окупацію в Україні та Грузії. Цю ініціативу підтримали 30 делегатів від щонайменше п'яти країн.

Читайте також: Російський кандидат провалився у першому турі виборів віцепрезидента ПАРЄ

Підставу за процедурою оприлюднила депутат від Латвії Марія Голубєва. Вона пояснила, що Росія у 2016 році провела парламентські вибори, які також пройшли в анексованому Криму. Відтак, це суперечить міжнародному праву, а результати виборів на території півострова вплинули на склад російської делегації в Асамблеї.

Нині ці питання передані до регламентного та моніторингового комітетів.

Дебати та голосування питання про підтвердження повноважень делегації РФ пройдуть 29 січня увечері.