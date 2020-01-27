Агресія РФ проти України прямо пов'язана зі сферою відповідальності Ради Європи – Тарасюк

Рада Європи має розглядати агресію РФ проти України як сферу своєї відповідальності щодо порушення на окупованих територіях прав людини і демократії.

Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк на зустрічі з генеральним секретарем РЄ Марією Пейчинович-Бурич, розповів дипломат в ексклюзивному коментарі власному кореспондентові Укрінформу у Страсбурзі.

«Звичайно, я наголосив на тому, що триваюча російська агресія проти України напряму пов'язана із сферою відповідальності Ради Європи, адже йдеться про демократію і права людини», - сказав постпред.

Тарасюк зазначив, що йдеться про прямий зв'язок між агресією, поводженням окупаційних властей на окупованих територіях і ситуацією на цих територіях щодо прав людини та демократії.

Посол додав, що також обговорив із генеральним секретарем питання її візиту до України та висловив сподівання, що він відбудеться цього року.

Окрім цього, співрозмовники говорили про діяльність комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович, яка також планує візит в Україну, і це питання нині узгоджується між Києвом і РЄ.

Серед інших питань Тарасюк і Пейчинович-Бурич обговорили призначення нового керівника Офісу Ради Європи у Києві.

Як повідомлялося, 27 січня постійний представник України в Раді Європи Борис Тарасюк офіційно став до виконання обов’язків. Він також зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.