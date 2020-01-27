Українські делегати у ПАРЄ зустрілися з Генсеком Ради Європи

Члени постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи зустрілися з Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич.

Про це повідомила голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат від фракції “Слуга народу” Єлизавета Ясько у Facebook.

“Символічно зустріч з українськими делегатами була першою для пані Генерального секретаря Марією Пейчиновіч-Бурич на цій сесії ПАРЄ. Під час зустрічі зі мною як головою делегації та першим заступником Сергієм Соболевим ми обговорили поточну ситуацію в Раді Європи, обмінялися думками щодо пріоритетів на 2020 рік”, - написала Ясько.

Також голова делегації ВР у ПАРЄ зазначила, що Генсек Ради Європи підтвердила підтримку роботи української делегації з позитивним порядком денним та повністю підтримує нас в боротьбі за захист прав людини, безпеку демократії в Європі та РФ.

Як повідомляв Укрінформ, 27-31 січня у Страсбурзі проходить зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи.