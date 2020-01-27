Україна завжди може розраховувати на підтримку Польщі - Дуда

Територіальну цілісність України має бути відновлено у кордонах до 2014 року, і позиція Польщі у цьому питанні однозначна.

На цьому під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським заявив в Освенцимі Президент РП Анджей Дуда, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“Для Польщі ситуація є однозначною: ми вимагаємо дотримання міжнародного права і в цьому контексті – відновлення повної територіальної цілісності України. Це наша однозначна позиція, Україна завжди може на нас розраховувати в цьому питанні”,- заявив Дуда.

Він висловив задоволення щодо проведення обміну утримуваними особами полоненими між Україною та Росією, наголосивши, що це "дуже важливо для українського суспільства".

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 26-27 січня бере участь в офіційних заходах з нагоди 75-річчя визволення концтабору Аушвіц-Біркенау в Освенцимі.

Фото: Фото: Jakub Szymczuk / KPRP.