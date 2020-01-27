Зеленський і Дуда виступили із заявами для ЗМІ
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Польща Анджей Дуда виступили із заявами для представників ЗМІ.
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“Ми з Анджеєм Дудою відверто обговорили питання спільного минулого задля майбутнього. Україна відновила пошукові роботи, польські експерти провели перші розкопки на Львівщині. Очікуємо, що Польща відновить пошкоджену українську могилу на горі Монастир і візьме її під захист”, - зазначається у Твітері Зеленського щодо зустрічі із польським президентом.
Нагадаємо, Зеленський 26-27 січня перебуває у Польщі із робочим візитом.