Зеленський і Дуда виступили із заявами для ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Польща Анджей Дуда виступили із заявами для представників ЗМІ.

Виступи транслював " rel="nofollow" target="_blank">Офіс Президента.

“Ми з Анджеєм Дудою відверто обговорили питання спільного минулого задля майбутнього. Україна відновила пошукові роботи, польські експерти провели перші розкопки на Львівщині. Очікуємо, що Польща відновить пошкоджену українську могилу на горі Монастир і візьме її під захист”, - зазначається у Твітері Зеленського щодо зустрічі із польським президентом.

Нагадаємо, Зеленський 26-27 січня перебуває у Польщі із робочим візитом.