Зеленський їде з візитом до Польщі

Президент України Володимир Зеленський 26-27 січня здійснить робочий візит до Польщі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"26-27 січня Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочим візитом у Республіці Польща з метою участі в пам’ятних заходах, які відбудуться у м. Освенцимі в 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау", - йдеться у повідомленні.

Програмою візиту також передбачена зустріч з Президентом Польщі Анджеєм Дудою.