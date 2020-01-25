Сенцов каже, що поки не збирається йти у політику

Український режисер, колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов заявив, що поки не має наміру йти у політику, зокрема і в президенти, а натомість він займається громадською роботою.

Про це він розповів в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

"Є речі, які мені цікаві, і я їх роблю. Є речі, які мені нецікаві, і тому я ними не займаюся. Я не йду в політику тому, що мені це зараз не цікаво. Я не бачу зараз у цьому сенсу для себе. Я займаюся громадською роботою. Взагалі я сьогодні максимально вільна людина. Навіть до ГО не захотів себе на цьому етапі прив'язувати. Як буде далі - я не знаю", - сказав Сенцов.

Водночас режисер зауважив, що вчиться щодня. "Я щодня вчуся. Щодня, в усіх, у кого можливо, розумієте? Тобто щодня я працюю над собою. Це — процес. Це моя звичка з юних років. У мене лише одна освіта — економічна. Все. Кіно я вивчив сам. Управління — теж. Спілкування з людьми навчився сам. Багатьох речей я й зараз продовжую вчитися. Бо тільки-но ти скажеш собі, що ти — найкращий, усе знаєш і все вмієш, — все, як особистість ти вмираєш", - зазначив Сенцов.

Відповідаючи на запитання, чому він наразі відмовляються від президентства та загалом від політики, режисер зазначив, що бачить приклад Володимира Зеленського і Святослава Вакарчука, які прийшли у політику із шоубізнесу і яким зараз нелегко.

"Тому що я бачу приклад Зеленського, який стрибнув на цю сковорідку і якому дуже важко. Я бачу приклад Вакарчука, який щиро намагається збагнути усе це і розібратися. Але політика — брудне болото. І щоб у нього стрибнути, треба мати дуже сильну мотивацію", - зауважив колишній політв'язень.

Як повідомлялося, Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, премії Американського ПЕН імені Барбари Голдсміт "Свобода писати", Національної премії України імені Т. Шевченка.

Був незаконно ув’язнений Російською Федерацією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Після понад 5 років ув’язнення – 7 вересня 2019 року – він був звільнений в рамках обміну утримуваними особами з РФ і повернувся в Україну.