Венедіктова просить депутатів не приходити в ДБР паралельно з допитом Порошенка

Тимчасово виконуюча обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова закликала народних депутатів приходити до неї за бажанням на зустрічі, але не під час допиту п’ятого президента України Петра Порошенка.

Про це вона заявила у відеозверненні, яке опубліковане на сайті ДБР.

"Якщо ви вважаєте за необхідне зустрітися зі мною – давайте зустрінемось! Але я дуже прошу – не робіть це паралельно із допитом громадянина Порошенка. Тому що це виглядає як вплив на слідчі дії. До того ж він 27 разів не з’являвся на допити", - сказала Венедіктова.

Зокрема, вона зауважила, що стосовно недопуску народних депутатів є рішення Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 року, в якому чітко зазначені норми допуску в приміщення з урахуванням режиму допуску.

"Стосовно невідкладного прийому депутатів особисто мною. Шановні народні депутати, я працюю, в мене розписаний графік, в мене є зустрічі і наради, я працюю заради інтересів й інших громадян України, а не живу лише інтересами народних депутатів. І все ж рішення Конституційного Суду чітко вказує, що таке невідкладний прийом народного депутата – це той, який не може бути відкладений на тривалий час і здійснюється раніше прийому інших посадових осіб та громадян", - сказала Венедіктова.

Щодо звернень родин Небесної Сотні, Венедіктова повідомила, що 24 січня слідчі підрозділу у справах Майдану намагались взяти звернення та зареєструвати: "Зверталися безпосередньо до Петра Олексійовича, але отримували відповідь, що він це зробить у спосіб, який забажає".

Венедіктова також наголосила, що у ДБР завжди відкриті до діалогу з родинами Небесної Сотні.

Крім того, вона заявила, що не буде спілкуватися телефоном з Порошенком і закликала його спілкуватися зі слідчими: "Я не є керівником органу досудового розслідування, тому, будь-ласка, стосовно всіх кримінальних проваджень по яких Ви проходите свідком, спілкуйтесь із слідчими".

Венедіктова також закликала народних депутатів починати "жити по закону".

Як повідомляв Укрінформ, група народних депутатів від партії «Європейська солідарність» прийшла 24 січня до ДБР, де відбувається допит п’ятого президента України Петра Порошенка у справі про "державну зраду". Депутати намагалися пройти у приміщення ДБР, але їх не пропустили.

Згодом депутати заявили, що вони не намагалися пройти на допит разом з Порошенком, а прийшли для того, аби разом з родинами Героїв Небесної Сотні висловити протест проти призначення Олександра Бабікова на посаду першого заступника директора ДБР.

Пізніше 24 січня у пресслужбі ДБР заявили, що народні депутати, які намагалися у п'ятницю, 24 січня, проникнути до Державного бюро розслідувань, порушили законодавство.

У "Європейській солідарності" заявили, що народні депутати із фракції «Європейської солідарності» написали заяву про вчинення злочину Державним бюро розслідування через недопуск парламентаріїв до приміщення ДБР, а також подадуть до суду через розміщення на офіційному сайті ДБР інформації про нібито спроби депутатів здійснити незаконне втручання у роботу держорганів.