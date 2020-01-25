Зеленський підтвердив, що не має наміру балотуватися на другий термін

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру балотуватися на другий термін після завершення своєї каденції на посту глави держави.

Про це він розповів в інтерв'ю ізраїльському "9-му каналу".

Президент зазначив, що після завершення першого терміну, він хоче "передати країну іншій людині".

Таку відповідь Зеленський дав на запитання, чи вдасться йому зробити те, що зміг Василь Голобородько – головний герой серіалу "Слуга народу".

"Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від ось цієї нової України - це ось останній пункт. І ось ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція", - заявив Президент.