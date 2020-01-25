Зеленський підтвердив, що не має наміру балотуватися на другий термін
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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру балотуватися на другий термін після завершення своєї каденції на посту глави держави.
Про це він розповів в інтерв'ю ізраїльському "9-му каналу".
Президент зазначив, що після завершення першого терміну, він хоче "передати країну іншій людині".
Таку відповідь Зеленський дав на запитання, чи вдасться йому зробити те, що зміг Василь Голобородько – головний герой серіалу "Слуга народу".
"Ви мені про це скажете через чотири роки. І ось ці ключики від ось цієї нової України - це ось останній пункт. І ось ці ключики від нової України передати іншій людині, якій буде вже легше. Це амбіція", - заявив Президент.