Уряд провів низку кадрових рішень та оголосив конкурси на вакантні посади

Кабінет міністрів України призначив очільників Держаудиту, Державного космічного агентства та погодив призначення виконувача обов’язки ДП “Адміністрація морських портів України”.

Інформацію про кадрові рішення оприлюднив Урядовий портал.

Головою Державної аудиторської служби призначено Ігоря Буграка;

Головою Державного космічного агентства — Володимира Усова;

заступником голови Національного агентства з питань державної служби — Олену Дрощенко;

заступником голови Державної податкової служби — Михайла Титарчука;

членом Національної комісії зі стандартів державної мови — Володимира Мозгунова.

Валерія Безуса уряд визначив переможцем конкурсу на посаду голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження.

Також Кабмін погодив призначення:

Миколи Синиці виконуючим обов’язки голови правління ПАТ “Одеський припортовий завод”;

Володимира Пікузо т.в.о. директора ДП “Український центр “Безпека”;

Олександра Голодницького т.в.о. голови ДП “Адміністрація морських портів України”.

Водночас уряд звільнив директора Національного бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами — Олега Бабенка у зв’язку з виходом на пенсію та віцепрезидентів ДП “Національна атомна енергетична компанія “Енергоатом” — Олександра Шавлакова, Айсіна Айдина, Володимира Пишного.

Водночас оголошено конкурси на посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України, заступника голови Укрдержархіву, першого заступника голови ДФС.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше Держаудитслужбу очолювала Лідія Гаврилова, яку Кабмін звільнив у вересні 2019 року.

Попереднього керівника Держенергоефективності Сергія Савчука було звільнено у листопаді.

Також у листопаді уряд звільнив Павла Дехтяренка з посади голови Державного космічного агентства та оголосив конкурс на цю посаду.