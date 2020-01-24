Зеленський закликав спікера Кнесету Ізраїлю ратифікувати угоду про ЗВТ
Про це він заявив під час зустрічі зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном, повідомляє пресслужба глави Української держави.
"Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти вдвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі", – зазначив Зеленський.
Крім того, як зауважили в офісі Президента, учасники зустрічі позитивно оцінили традиційно активний двосторонній політичний діалог та висловили сподівання на збереження його високої динаміки після парламентських виборів в Ізраїлі.
Було відзначено також останні досягнення у розвитку двосторонніх відносин за останнє десятиліття, зокрема щорічне зростання туризму.
За даними ОП, сторони відзначили, що з 2010 року, коли був впроваджений безвізовий режим між Україною та Ізраїлем, туристичні потоки збільшилися в понад десять разів.
Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі.
Відомо, що переговори про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почалися у 2015 році. 21 січня 2019 країни підписали Угоду про ЗВТ. Верховна Рада України ратифікувала угоду 11 липня 2019 року, Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди 6 серпня 2019 року.
Наразі угода залишається нератифікованою з боку Ізраїлю.