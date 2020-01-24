Зеленський закликав спікера Кнесету Ізраїлю ратифікувати угоду про ЗВТ

Президент Володимир Зеленський наголосив на важливості ратифікації ізраїльською стороною Угоди про вільну торгівлю між державами, яку Україна ратифікувала минулого року в серпні.

Про це він заявив під час зустрічі зі Спікером Кнесету Держави Ізраїль Юлієм Едельштейном, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Запровадження зони вільної торгівлі може допомогти вдвічі збільшити товарообіг між країнами у короткостроковій перспективі", – зазначив Зеленський.

Крім того, як зауважили в офісі Президента, учасники зустрічі позитивно оцінили традиційно активний двосторонній політичний діалог та висловили сподівання на збереження його високої динаміки після парламентських виборів в Ізраїлі.

Було відзначено також останні досягнення у розвитку двосторонніх відносин за останнє десятиліття, зокрема щорічне зростання туризму.

За даними ОП, сторони відзначили, що з 2010 року, коли був впроваджений безвізовий режим між Україною та Ізраїлем, туристичні потоки збільшилися в понад десять разів.

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Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі.

Відомо, що переговори про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем почалися у 2015 році. 21 січня 2019 країни підписали Угоду про ЗВТ. Верховна Рада України ратифікувала угоду 11 липня 2019 року, Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди 6 серпня 2019 року.

Наразі угода залишається нератифікованою з боку Ізраїлю.