Новий посол Куби розпочала дипмісію в Україні
Про це Міністерство закордонних справ повідомило у Facebook.
"Заступник міністра привітав главу дипломатичного представництва Куби з високим призначенням. Сторони констатували взаємну налаштованість на необхідності ведення активного двостороннього діалогу та двосторонніх консультацій у політичній, торгово-економічній та інших сферах", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у МЗС, Кислиця висловив сподівання на зміну позиції Куби в питанні підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.
Як відомо, 27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, що підтверджує територіальну цілісність України. Документ був підготовлений делегаціями Німеччини, Канади, Коста-Ріки, Литви, Польщі та України.
За ухвалення резолюції проголосували 100 членів Генеральної Асамблеї, проти – 11: Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве. Ще 58 делегацій, включаючи Китай, утрималися.
У резолюції підкреслюється, що «референдум, проведений в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі 16 березня 2014, не маючи законної сили, не може бути основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим або міста Севастополя».
Ухвалений Генеральною асамблеєю ООН документ містить звернення до міжнародної спільноти не визнавати зміни кордонів України та утримуватися від будь-яких дій, які можна було б витлумачити як визнання зміни статусу.
Фото: МЗС