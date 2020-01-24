Новий посол Куби розпочала дипмісію в Україні

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця прийняв копії вірчих грамот від новопризначеного посла Республіки Куба в Україні Натачі Діас Агілери.

Про це Міністерство закордонних справ повідомило у Facebook.

"Заступник міністра привітав главу дипломатичного представництва Куби з високим призначенням. Сторони констатували взаємну налаштованість на необхідності ведення активного двостороннього діалогу та двосторонніх консультацій у політичній, торгово-економічній та інших сферах", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у МЗС, Кислиця висловив сподівання на зміну позиції Куби в питанні підтримки територіальної цілісності та суверенітету України.

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Як відомо, 27 березня 2014 року Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, що підтверджує територіальну цілісність України. Документ був підготовлений делегаціями Німеччини, Канади, Коста-Ріки, Литви, Польщі та України.

За ухвалення резолюції проголосували 100 членів Генеральної Асамблеї, проти – 11: Вірменія, Білорусь, Болівія, Куба, КНДР, Нікарагуа, Росія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве. Ще 58 делегацій, включаючи Китай, утрималися.

У резолюції підкреслюється, що «референдум, проведений в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі 16 березня 2014, не маючи законної сили, не може бути основою для будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим або міста Севастополя».

Ухвалений Генеральною асамблеєю ООН документ містить звернення до міжнародної спільноти не визнавати зміни кордонів України та утримуватися від будь-яких дій, які можна було б витлумачити як визнання зміни статусу.

Фото: МЗС