Гончарук обіцяє рішення про зміни в уряді найближчими тижнями

Кабінет міністрів України збирається у найближчі тижні ухвалити рішення про зміни в уряді.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми зараз вивчаємо ситуацію з якістю тих рішень, які були прийняті (реорганізація уряду — ред.). Думаю, що найближчі тижні можна очікувати на результати цієї роботи. Ми зараз оцінюємо, яке з цих рішень було виправданим, не виправданим, правильним, вдалим, не вдалим. Десь вдалося об’єднати ( міністерства — ред.) і воно добре працює. Десь, можливо, ще переглянути це рішення. В найближчі тижні рішення про зміни в Уряді будуть ухвалені і які саме - ми повідомимо. Можливо, на наступному тижні, можливо через тиждень", - сказав Гончарук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський заявив що потрібно переформатувати низку центральних органів виконавчої влади з метою розділення функцій.

У цьому контексті він згадав, зокрема, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство культури молоді та спорту та Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

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Як відомо, 2019 року уряд об'єднав Міністерство економічного розвитку і торгівлі з Міністерством аграрної політики.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості було об'єднане з Міністерством екології та природних ресурсів.

Уряд також створив Міністерство культури, молоді та спорту України, об'єднавши Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту і Міністерство інформаційної політики.

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб було об'єднане з Міністерством у справах ветеранів.