Україна у Брюсселі обговорить долучення до Європейської "зеленої угоди"

Кабінет міністрів створив міжвідомчу робочу групу для подолання наслідків зміни клімату.

Про це в Telegram написав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Уряд створив міжвідомчу робочу групу щодо подолання наслідків зміни клімату. Її мета — охорона здоров'я та добробуту громадян від ризиків і наслідків зміни клімату. Разом із ЄС ми будемо напрацьовувати порядок денний для зменшення рівня викидів у рамках Паризької угоди. І вже наступного вівторка в Брюсселі, під час шостого засідання Ради асоціації Україна-ЄС, будемо обговорювати питання співпраці за Європейською зеленою угодою", - зазначив Гончарук

Він додав, що Україна хоче долучитися до європейських ініціатив як повноцінний гравець на етапі формування завдань.

Міжвідомчу робочу групу очолив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня 2019 року Європейська комісія ухвалила "Зелену угоду" - пакет заходів, спрямованих на модернізацію економіки та соціальної сфери відповідно до мети перетворення Європи у "кліматично дружній" континент до 2050 року.