Зеленський закликає Ізраїль врегулювати ситуацію з відмовами українцям у в’їзді
Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Єрусалимі, повідомляє пресслужба глави Української держави.
Зазначається, що Президент окрему увагу звернув на ситуацію з численними відмовами громадянам України у в’їзді до Ізраїлю.
«Вирішення цього питання має залишатися у фокусі особливої уваги причетних органів обох країн. Сторони мають продовжити спільну роботу з метою остаточного врегулювання ситуації вже найближчим часом», – наголосив Зеленський.
Водночас, як зауважили в Офісі Президента, сторони підтвердили обопільний намір розвивати двосторонній політичний діалог.
Також було відзначено наявний потенціал для активізації торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між Україною та Ізраїлем.
Зеленський, зокрема, висловив сподівання на якнайшвидше набуття чинності двосторонньою Угодою про вільну торгівлю, яку Україна ратифікувала у серпні 2019 року.
Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі, де проходять пам’ятні заходи у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.
У четвер зранку Президент заявив, що українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.
Фото: пресслужба глави держави