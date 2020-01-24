Зеленський закликає Ізраїль врегулювати ситуацію з відмовами українцям у в’їзді

Україна та Ізраїль мають продовжити спільну роботу задля остаточного врегулювання ситуації з відмовами українцям у в’їзді до Ізраїлю вже найближчим часом.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Єрусалимі, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зазначається, що Президент окрему увагу звернув на ситуацію з численними відмовами громадянам України у в’їзді до Ізраїлю.

«Вирішення цього питання має залишатися у фокусі особливої уваги причетних органів обох країн. Сторони мають продовжити спільну роботу з метою остаточного врегулювання ситуації вже найближчим часом», – наголосив Зеленський.

Водночас, як зауважили в Офісі Президента, сторони підтвердили обопільний намір розвивати двосторонній політичний діалог.

Також було відзначено наявний потенціал для активізації торговельно-економічної та інвестиційної співпраці між Україною та Ізраїлем.

Зеленський, зокрема, висловив сподівання на якнайшвидше набуття чинності двосторонньою Угодою про вільну торгівлю, яку Україна ратифікувала у серпні 2019 року.

Як повідомлялося, 23-24 січня Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом в Ізраїлі, де проходять пам’ятні заходи у межах Світового форуму Голокосту, присвяченого 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц.

У четвер зранку Президент заявив, що українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію.

Фото: пресслужба глави держави